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В Слуцком районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого супруги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 3 января в Слуцком районе было обнаружено тело 34-летнего мужчины. На нём были колото-резаные раны.
Как
Место происшествия осмотрено, изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым назначено проведение экспертиз.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.
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Новости Беларуси. Утром 3 января в Слуцком районе было обнаружено тело 34-летнего мужчины. На нём были колото-резаные раны. Как сообщает Следственный комитет,...
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