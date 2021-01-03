В Слуцком районе мужчина из ревности ударил ножом знакомого супруги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 3 января в Слуцком районе было обнаружено тело 34-летнего мужчины. На нём были колото-резаные раны.

Как сообщает Следственный комитет, 39-летний гражданин начал ревновать свою супругу к другому мужчине, в результате чего ударил его ножом. Пострадавший от полученных травм погиб до приезда скорой помощи.



Фото: Следственный комитет

Место происшествия осмотрено, изъят нож, а также другие предметы и объекты, по которым назначено проведение экспертиз.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан.