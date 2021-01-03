Источник материала: Хартия'97

Белорусская Википедия вышла на 200-тысячный рубеж 3.01.2021, 12:21

Юбилейной стала статья « Гимн любви» .

Сейчас белорусская Википедия занимает 48-е место среди всех Википедий. По количеству статей для носителей языка белорусская Википедия существенно опережает русскую.

31 декабря 2020 года количество статей в белорусской Википедии достигло 200 тысяч ! Юбилейной стала статья « Гимн любви» .

«Мы посвящаем это достижение тем, кто в этот трудный год зажег сердца, спас жизни, дал надежду и утешение, потерял что-то важное или рискнул всем ради великого. Мы посвящаем это достижение всем невероятным людям, которые стояли плечом к плечу, двигая мир к лучшей судьбе!» - говорится на страничке белорусской Википедии.

Там отмечается, что 15 января 2021 года Википедия также отметит свое 20-летие. Википедия на белорусском языке существует с августа 2006 года, разрабатывается волонтерами энциклопедической работы и аккумулирует материалы на белорусском литературном языке.

В 2007 году Википедия «Тарашкевич» была выделена в отдельный раздел. Первые годы белорусской вики были непродуктивными в бесконечных ссорах и спорах, но секция наконец сумела встать на ноги и уверенно двинуться вперед. Если на первые 50 000 тысяч статей ушло шесть лет, то на последние 50 тысяч - всего два года.

Сегодня белорусская Википедия - самая большая энциклопедия, написанная на белорусском языке. Раздел занимает 48-е место среди всех Википедий. Количество постоянных авторов Википедии достигает более 250 в месяц. За время существования раздела было внесено более 3,7 миллиона правок.

По количеству статей для носителей языка белорусская Википедия близка к украинской - 1 статья на 32 носителя языка, что во много раз больше, чем для русской Википедии - 1 статья на 154 носителя русского языка. Но поскольку у белорусского языка нет десятков миллионов носителей языка, как украинского, не говоря уже о сотнях миллионов, как русского, быстрое развитие белорусской Википедии зависит от эффективного участия каждого из нас.

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