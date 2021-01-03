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Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд
Источник материала: Хартия'97
Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд
Удивите своих гостей изысканными горячими закусками.
На Рождество принято готовить мясо. Конечно, можно подойти к этому вопросу с легкостью – просто запечь индейку со специями, или тоже самое сделать со свининой. А можно подойти к этому делу с креативом – несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда, пишет
Пирог с брокколи, индейкой и сыром
Ингредиенты
2 шт. – яйцо
150 г – творог
50 г – кефир
25 г – мука цельнозерновая
соль по вкусу
150 г – брокколи
250 г – фарш индейки
соль
35 г – сыр
Способ приготовления
Белки отдалить от желтков. Белки взбивать до пиков. Смешать все остальные ингредиенты для теста и аккуратно ввести в них белки.
Потушить фарш индейки (можно измельчить филе в блендере), посолить и добавить брокколи.
В форму вылить тесто, сверху выложить начинку и запекать до румяности при 180 градусах, сверху посыпать натертым сыром.
Жареная свинина с яблоками и луком
Ингредиенты
2 кг – свинины
3 ст. л – оливкового масла
соль и перец по вкусу
4 чашки – яблочного сока
1 стакан – мясного бульона
3 целых яблока, удалить сердцевину и нарезать клиньями
3 целых средних луковицы, нарезанные
1 целый лавровый лист
Способ приготовления
Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.
Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.
Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, лук и лавровый лист.
Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 часов.
Поджарить лук.
Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.
Повысить температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет.
Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соус.
Куриное филе с грибами и сливками
Ингредиенты
1 кг – куриного филе
7-8 шт. – шампиньонов
сливки 10%
3-4 – зубчика чеснока
200-300 г – сыра
петрушка, прованские травы
сливочное масло
Способ приготовления
Филе курицы нарезать крупными кусочками, грибы пластинками.
Курицу и грибы обжарить на сливочном масле.
В глубокой тарелке выдавить чеснок, натереть туда сыр, добавить мелко порезанный укроп, залить сливками, добавить прованских трав и перемешать.
Когда курица и грибы потушатся, слить сок и залить курицу сливками.
Тушить 10 минут.
Тефтели с сыром
Ингредиенты
500 г – фарш мясной
куриное яйцо
2 кусочка – белый хлеб
200 г – сыр
1 ст. л – паста томатная
2 ст. л – пшеничная мука
зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления
Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец.
Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.
Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждый в ладошке, чтобы образовалась небольшая лепешка.
В центр положить кубик сыра и скатать лепешку в шарик, чтобы сыр оказался внутри тефтели.
Выложить на противень тефтели и запечь 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец.
Пассеровать около трех минут, добавить зелень.
Перед подачей полить тефтели соусом.
Мясо, запеченное с сыром
Ингредиенты
600 г – мясо (карбонад)
соль, молотый черный перец – по вкусу
1-2 зубчика – чеснок
100-150 г – сыр гауда
Способ приготовления
Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтик чеснока.
Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут.
Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, не дорезая их до конца.
В каждый надрез вложить по ломтику сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут.
Как только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.
Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавившимся кусочком сыра.
К мясу можно подать свежие овощи.
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Удивите своих гостей изысканными горячими закусками.
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