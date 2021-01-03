Источник материала: Хартия'97

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд 3.01.2021, 12:05

Удивите своих гостей изысканными горячими закусками.

На Рождество принято готовить мясо. Конечно, можно подойти к этому вопросу с легкостью – просто запечь индейку со специями, или тоже самое сделать со свининой. А можно подойти к этому делу с креативом – несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда, пишет "Сегодня" .

Пирог с брокколи, индейкой и сыром

Ингредиенты

2 шт. – яйцо

150 г – творог

50 г – кефир

25 г – мука цельнозерновая

соль по вкусу

150 г – брокколи

250 г – фарш индейки

соль

35 г – сыр

Способ приготовления

Белки отдалить от желтков. Белки взбивать до пиков. Смешать все остальные ингредиенты для теста и аккуратно ввести в них белки.

Потушить фарш индейки (можно измельчить филе в блендере), посолить и добавить брокколи.

В форму вылить тесто, сверху выложить начинку и запекать до румяности при 180 градусах, сверху посыпать натертым сыром.

Жареная свинина с яблоками и луком

Ингредиенты

2 кг – свинины

3 ст. л – оливкового масла

соль и перец по вкусу

4 чашки – яблочного сока

1 стакан – мясного бульона

3 целых яблока, удалить сердцевину и нарезать клиньями

3 целых средних луковицы, нарезанные

1 целый лавровый лист

Способ приготовления

Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.

Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.

Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, лук и лавровый лист.

Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 часов.

Поджарить лук.

Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.

Повысить температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет.

Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соус.

Куриное филе с грибами и сливками

Ингредиенты

1 кг – куриного филе

7-8 шт. – шампиньонов

сливки 10%

3-4 – зубчика чеснока

200-300 г – сыра

петрушка, прованские травы

сливочное масло

Способ приготовления

Филе курицы нарезать крупными кусочками, грибы пластинками.

Курицу и грибы обжарить на сливочном масле.

В глубокой тарелке выдавить чеснок, натереть туда сыр, добавить мелко порезанный укроп, залить сливками, добавить прованских трав и перемешать.

Когда курица и грибы потушатся, слить сок и залить курицу сливками.

Тушить 10 минут.

Тефтели с сыром

Ингредиенты

500 г – фарш мясной

куриное яйцо

2 кусочка – белый хлеб

200 г – сыр

1 ст. л – паста томатная

2 ст. л – пшеничная мука

зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец.

Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.

Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждый в ладошке, чтобы образовалась небольшая лепешка.

В центр положить кубик сыра и скатать лепешку в шарик, чтобы сыр оказался внутри тефтели.

Выложить на противень тефтели и запечь 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец.

Пассеровать около трех минут, добавить зелень.

Перед подачей полить тефтели соусом.

Мясо, запеченное с сыром

Ингредиенты

600 г – мясо (карбонад)

соль, молотый черный перец – по вкусу

1-2 зубчика – чеснок

100-150 г – сыр гауда

Способ приготовления

Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтик чеснока.

Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут.

Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, не дорезая их до конца.

В каждый надрез вложить по ломтику сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут.

Как только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.

Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавившимся кусочком сыра.

К мясу можно подать свежие овощи.

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