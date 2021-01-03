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От ботокса к яду

03.01.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

От ботокса к яду

  • Александр Хоц
  • 3.01.2021, 12:02
  • 1,197
От ботокса к яду

Имитация — главная скрепа режима в эпоху постмодерна.

Интересно, что ботокс, каблуки и «новичок» гражданина Путина - явления одного порядка.

Путин болезненно озабочен имитацией успешности: он должен казаться выше, привлекательнее и убедительнее оппонентов. Главное - казаться, имитировать. Имитация - главная скрепа режима в эпоху постмодерна.

Но поскольку этого не дано природой, - имитация становится системной заменой отсутствующих качеств.

Будущий историк этого правления посмеется над наивностью имитационных техник, потому что каблуки и ботокс - это, действительно, смешно. Имитировать рост и округлость щек - в этом вся суть путинизма, который не способен достигать сущностных вещей и занят дурной постройкой декораций.

Постройка мини-СССР на его руинах - вполне имитационный проект (с тем же историческим итогом).

Имитация (роста, ума, великой державы, геополитической роли, успешной экономики, военной мощи) - это суть путинизма, тоскующего по СССР, но не способного им быть. Отсюда - ложь с утра до вечера, как основа «декорации».

Но это перестает быть смешным, когда дефицит убедительности и интеллекта компенсируется ядом для оппонентов.

«Новичок» - как компенсация ума и способности к успешной политике - это та часть имитаций, которая ведет к эскадронам смерти.

Но рано или поздно, Крошка Цахес лишается удачи и последних волос. А фея Истории Розабельверде демонстрирует правителю его реальный размер.

Декорации падают замертво, - и никакие яды с каблуками «крошке» не помогут.

Александр Хоц, «Фейсбук»

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Имитация — главная скрепа режима в эпоху постмодерна.
 
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