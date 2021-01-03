Источник материала: Хартия'97

Политолог: Закат эпохи закончится очень трагически для Лукашенко 3.01.2021, 11:58

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ФОто: ТАСС

2021 год станет судьбоносным для Беларуси.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал изданию gazeta.ru о ситуации в Беларуси и будущем белорусских протестов.

То, что произошло летом и осенью 2020 года, будет иметь далеко идущие последствия. Совершенно очевидно, что Лукашенко — политик уходящей эпохи и любыми способами удерживать власть у него не получится. Все, что он делает на данный момент, — лишь попытка оттянуть время, но нельзя так долго и усиленно пытаться создать какие-то новые смыслы политики, которую он проводит. Закат его эпохи зрелище удивительное, оно будет растянуто во времени и, вероятно, закончится очень трагически для Лукашенко.

С его точки зрения, в новом году протесты в Беларуси будут продолжены, и, скорее всего, следует ожидать всплеска активности к весне.

Вместе с тем, вероятно, будет ужесточена внешняя повестка вокруг Беларуси. Отдельные западные страны попытаются разыграть свою карту, чтобы убрать Лукашенко и привести к власти своих ставленников. Не исключено, что 2021 год станет судьбоносным для Беларуси.

Действия Лукашенко и его попытки сохранить власть вызовут новые протесты. Нельзя исключать, что эти демонстрации будут проходить по самым радикальным сценариям.

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