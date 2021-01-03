Источник материала: Хартия'97

«Газпром» теряет экспорт: Россия не смогла продать газ странам Европы и Китаю 2 3.01.2021, 11:34

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Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился в 2020 году почти на 10%.

Экспорт российским «Газпромом» газа в страны Евросоюза, Турцию и Китай упал за год на 10% и составил 179,3 млрд куб. м. Годом ранее поставки газа в страны дальнего зарубежья сократились на 1,3%, пишет Forbes .

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья сократился в 2020 году почти на 10%, следует из предварительных итогов работы компании за год. «В страны дальнего зарубежья «Газпром» в 2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа, сообщил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Тем не менее это на 10% ниже объема газа, поставленного в страны Евросоюза, Турцию и Китай в 2019 году. Тогда «Газпром» экспортировал в эти страны 199,2 млрд куб. м, что оказалось на 1,3% ниже показателя рекордного 2018 года.

Миллер отметил, что в 2019 году девять европейских стран, в том числе Турция, Греция, Бельгия и Дания, нарастили закупки газа у «Газпрома». А поставки «Газпрома» в Нидерланды и Словакию достигли исторического максимума.

Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2020 году составил 4,1 млрд куб. м. Поставки газа по этому пути начались в декабре 2019-го и составили по итогам того года 328 млн куб. м. По проекту, по «Силе Сибири» в Китай должно поступать 38 млрд куб.м газа в год.

Всего в 2020 году «Газпром» добыл 452,7 млрд куб. м газа, что меньше показателя 2018 года (500,3 млрд куб. м). «Вместе с тем, добычные мощности «Газпрома» почти на 100 млрд куб. м больше.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь – октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 19,038 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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