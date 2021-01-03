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Минчане провели акцию солидарности с независимыми журналистами
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию солидарности с независимыми журналистами
Протестующие собрались на крыльце журфака БГУ.
Сегодня в Минске
Утром минчане провели акцию солидарности с журналистами на крыльце журфака БГУ.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Протестующие собрались на крыльце журфака БГУ.
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