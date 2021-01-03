Прогулка - 2021: минчане продолжают традицию совместных прогулок





В Минске жители района метро "Спортивная" проснулись ни свет, ни заря и прошлись по району затемно — в восемь утра — впечатляющим маршем. Их голоса, казалось, заполнили весь город.





Чуть позже марши районов прошли в Уручье — там люди кричали "Пошёл вон, крыса" и "Не забудем, не простим". Ещё в Сухареве — колонна впечатляла своей массовостью. А на улицах Захарова и Пулихова соседи поздравляли соседей с Новым годом.

Возле здания журфака на Кальварийской минчане поддержали задержанных журналистов.





На улице Беды соседи кричали про автозаки:





А ещё в Уручье тоже традиционно вышли люди с красно-зелёными флагами поддержать едущие в центр Минска автозаки и военную технику. В этот раз от группы поддержки мы узнаём, что ОМОНовцы — "лучший генофонд нашей страны" и "адекватные". О как!







