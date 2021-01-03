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В Беларуси за год исчезло 11 школ

03.01.2021 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в 2020-2021 учебном году вновь уменьшилось количество школ. В стране за год исчезло 11 учреждений среднего образования.

Школы

По данным Белстата, на начало 2020/2021 учебного года в Беларуси насчитывалось 3009 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 1,1 млн. человек, что на 26,5 тыс. человек (на 2,6%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

В прошлом учебном году в Беларуси действовало 3020 учреждений среднего образования, которые обучали 1031,7 тыс. детей.

На начало 2017/2018 учебного года в стране насчитывалось 3067 учреждений общего среднего образования. Численность учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года тогда увеличилась на 12 тыс и составила 995 тыс человек.

В 2016/2017 учебном году в Беларуси функционировало 3167 школ.

Как ранее считал Thinktanks.by, в 2015 году в Беларуси насчитывалось 3 230 школ. В 2010 году -  3 654 учреждения общего среднего образования. В 2005 году таких учреждений у нас насчитывалось 4,1 тысяч, а в 2000 – 4,7 тысяч. В 1994 году общее число школ в Беларуси составляло около 5 тысяч.

Детские сады

Как свидетельствует официальная статистика, на начало 2020/2021 учебного года в стране работало 3799 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 424,1 тыс. человек.

Для сравнения, по данным Белстата, на начало 2019/2020 учебного года в Беларуси работало 3798 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 436,6 тыс. человек. То есть за год на 1 детсад в стране стало больше, а вот численность детсадовцев на 12,5 тысяч уменьшилась. 

Отметим, что на начало 2018/2019 учебного года в Беларуси насчитывалось 3803 учреждения дошкольного образования, их посещало 435,1 тыс. детей. То есть и детских садов и дошколят было больше, чем сейчас, пишет thinktanks.by
 
 
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В Беларуси в 2020-2021 учебном году вновь уменьшилось количество школ. В стране за год исчезло 11 учреждений среднего образования.
 
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