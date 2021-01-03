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Не повторяйте – это опасно! Дуэль на салютах – видео

03.01.2021 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Красочное сражение развернулось под окнами одного из домов в Южном микрорайоне Балашихи в новогоднюю ночь. В сети появилось видео "дуэли на салютах".

© CC0 / Pixabay / picjumbo_com
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На кадрах можно увидеть, как двое обнаженных по пояс мужчин заряжают свои орудия, в роли которых выступили новогодние фейерверки, чтобы потом начать обстреливать друг друга снопами искр.

Дуэль, на радость собравшихся вокруг людей, получилась яркой. Под веселые и одобрительные крики толпы дуэлянтам удавалось уворачиваться от выстрелов друг друга, в то время как разноцветные огни озаряли двор.

К счастью, ни один из снопов искр не стал "Авадой Кедаврой" для кого-либо из присутствовавших. О пострадавших также не сообщается. Однако МЧС все равно призывает использовать фейерверки в отдалении от людей, жилых домов, линий электропередач и деревьев.

 
 
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После новогодних праздников в сети появилось кадры, где двое мужчин устроили перестрелку фейерверками. Смотрите на видео, как они запускают салюты друг в друга.
 
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