Курс биткоина впервые в истории превысил $34 тысячи

Источник материала: ОНТ

Стоимость Bitcoin – самой популярной криптовалюты в мире – впервые в истории превысила отметку в $34 тыс. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала CoinMarketCap, выводящего медианную стоимость по более чем 20 биржам, по состоянию на 8:31 стоимость криптовалюты увеличилась на 16,56% до отметки в $34 193. При этом уже к полудню стоимость криптовалюты увеличилась до $34 274.

Ранее, в течение 2 января, криптовалюта последовательно преодолела сразу три отметки в 30, 31 и 32 тыс. долларов. При этом за последние две недели 2020 года стоимость криптовалюты возросла с 20 до 30 тыс. долларов.

Фото: Shutterstock / FOTODOM

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