|
Курс биткоина впервые в истории превысил $34 тысячи
Источник материала: ОНТ
Стоимость Bitcoin – самой популярной криптовалюты в мире – впервые в истории превысила отметку в $34 тыс. Об этом со ссылкой на данные торгов
Согласно данным портала CoinMarketCap, выводящего медианную стоимость по более чем 20 биржам, по состоянию на 8:31 стоимость криптовалюты увеличилась на 16,56% до отметки в $34 193. При этом уже к полудню стоимость криптовалюты увеличилась до $34 274.
Ранее, в течение 2 января, криптовалюта последовательно преодолела сразу три отметки в 30, 31 и 32 тыс. долларов. При этом за последние две недели 2020 года стоимость криптовалюты возросла с 20 до 30 тыс. долларов.
Фото: Shutterstock / FOTODOM
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость Bitcoin – самой популярной криптовалюты в мире – впервые в истории превысила отметку в $34 тыс. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)