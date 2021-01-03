11 сенаторов-республиканцев оспорят итоги президентских выборов в США

Источник материала: ОНТ

11 американских сенаторов-республиканцев отказались признавать итоги прошедших в США президентских выборов. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление сенаторов.

В частности, конгрессмены намерены выразить формальное возражение против результатов голосования выборщиков в день их утверждение конгрессом. При этом сенаторы также потребовали назначить избирательную комиссию, которая будет наделена полномочиями по проведению проверки итогов выборов в спорных штатах.

Согласно существующему законодательству, американские законодатели могут выступить против утверждения результатов голосования в том или ином штате. Подается такое возражение в письменной форме как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. При этом подача подобного заявления приведет к приостановке заседания для проведения обеими палатами голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна палата проголосует против протеста, то он не принимается.

Инициативу уже поддержал вице-президент США Майкл Пенс, который будет председательствовать во время процедуры утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Впрочем, эксперты сходятся во мнении о том, что, учитывая наличие у демократов большинства в Палате представителей, едва ли эта инициатива имеет шансы на успех.

Фото: EPA-EFE / ALEX EDELMAN

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