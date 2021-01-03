В Россонах неизвестные «заминировали» ресторан «Росинка»

Источник материала: ОНТ

16 человек были эвакуированы из ресторана в поселке городского типа Россоны из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение о том, что здание ресторана «Росинка», расположенного по ул. Хомченовского 3, якобы заминировано поступило 2 января в 23.40. Из-за сообщения сотрудниками милиции были эвакуированы 16 человек.

После проведенного обследования взрывоопасных предметов в здании не было обнаружено.

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