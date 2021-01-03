Три новые экспозиции появились в Брестской крепости

Источник материала: ОНТ

В одном из самых привлекательных для туристов мест, Брестской крепости, за последние три года открыли три новые экспозиции.

Это «Музей войны - территория мира», «Летопись Брестской крепости». Немало нового посетителей ждет и в пороховом погребе «Армейский клуб». Появился и экскурсионный маршрут в подвалы 333-го полка.

Завершается реконструкция Пятого форта. Уже в этом месяце откроется экспозиция. За кропотливую работу и значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне коллектив мемориала удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

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