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Три новые экспозиции появились в Брестской крепости
Источник материала: ОНТ
В одном из самых привлекательных для туристов мест, Брестской крепости, за последние три года открыли три новые экспозиции.
Это «Музей войны - территория мира», «Летопись Брестской крепости». Немало нового посетителей ждет и в пороховом погребе «Армейский клуб». Появился и экскурсионный маршрут в подвалы 333-го полка.
Завершается реконструкция Пятого форта. Уже в этом месяце откроется экспозиция. За кропотливую работу и значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне коллектив мемориала удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.
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В одном из самых привлекательных для туристов мест, Брестской крепости, за последние три года открыли три новые экспозиции. Это «Музей войны - территория мира»,...
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