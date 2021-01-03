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В Беларуси будут развивать внутренний туризм
Источник материала: ОНТ
Итоги 2020-го и акценты на новый год определили в сфере туризма. В Беларуси будут развивать внутренние направления.
Речь об агроэкотуризме, культурно-познавательных маршрутах и оздоровительных турах. Среди новинок – деловые путешествия. Появятся виртуальные и трансграничные маршруты, связанные с военно-патриотической тематикой и историко-культурным наследием, а также экологическим воспитанием. Кроме того, предстоит сформировать современную инфраструктуру гостеприимства.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Беларуси поддержит внутренний туризм на фоне пандемии COVID-19.
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Итоги 2020-го и акценты на новый год определили в сфере туризма. В Беларуси будут развивать внутренние направления. Речь об агроэкотуризме, культурно-познавательных...
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