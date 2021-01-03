ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси будут развивать внутренний туризм

03.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси будут развивать внутренний туризм

Итоги 2020-го и акценты на новый год определили в сфере туризма. В Беларуси будут развивать внутренние направления.

Речь об агроэкотуризме, культурно-познавательных маршрутах и оздоровительных турах. Среди новинок – деловые путешествия. Появятся виртуальные и трансграничные маршруты, связанные с военно-патриотической тематикой и историко-культурным наследием, а также экологическим воспитанием. Кроме того, предстоит сформировать современную инфраструктуру гостеприимства. 

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Беларуси поддержит внутренний туризм на фоне пандемии COVID-19.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги 2020-го и акценты на новый год определили в сфере туризма. В Беларуси будут развивать внутренние направления. Речь об агроэкотуризме, культурно-познавательных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как собирали подарки детям заводчан из независимых профсоюзов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика