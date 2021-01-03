«Наши дети»: гостей встречали в Витебском областном доме ребёнка

Источник материала: ОНТ

Время чудес и исполнения желания для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации»! Акция «Наши дети» продолжается. По давней традиции в Витебский областной Дом ребёнка приехали представители Департамента охраны МВД.

Для некоторых малышей эта первая сказка. Воспитанники поступают в социальное учреждение, когда им еще нет и нескольких недель – маму им заменяют воспитатели. С ними они делают первые шаги, произносят первые слова. С ними и первый Новый год, с танцами, играми, хороводом и стихами. Малыши только учатся разговаривать, а уже читают стихи деду Морозу. Восторг неподдельный.

В Доме малютки на воспитании 60 малышей, когда-то было 170. Сейчас детей активно усыновляют. В условиях пандемии из актового зала праздник перенесли на улицу. А тут и ёлка настоящая и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Юрий Аглушевич, начальник Первомайского отдела Департамента охраны МВД: «Пандемия сказалась на том, что невозможно Деду Морозу появится сегодня в каждой семье, а ребенок ждёт праздника, (склейка) только от нас зависит та ситуация, в которой наши дети очутятся в новом 2021 году, поэтому праздник зависит только от нас».

Закончился утренник в Витебске обменом поздравлениями и вручением подарков. Кроме сладостей, малыши получили одежду и обувь. Акция «Наши дети» продолжается по всей стране до 10 января.

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