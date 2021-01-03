МВД: Беларусь готова к переходу на биометрические документы

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова к переходу на биометрические документы, заявили в Департаменте по гражданству и миграции МВД. Уже в новом году ID-карту получат более 800 тысяч жителей страны.

На небольшой пластиковой карточке будут фотография и основные личные данные владельца. Всю остальную информацию привяжут к документу онлайн. Считывать ее можно с помощью специального терминала. Обладатели ID-карты автоматически получат электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный е-кабинет.

При этом белорусам следует помнить, что нынешний паспорт действителен до окончания срока действия, поэтому спешить и создавать очереди не стоит. ID-карта - альтернатива паспорту, а биометрический документ нужен для выезда за границу.

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