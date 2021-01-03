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Мужчина хотел «подружиться» в соцсети, но получил отказ. Стерпеть такую обиду оказалось выше его сил
Источник материала: СТВ
Мужчина хотел добавить своего знакомого в друзья в соцсети Facebook, однако его заявка была отклонена. Дальнейшие действия обиженного парня мало кто мог предвидеть.
Как
26 декабря терпение мужчины лопнуло. Он пришёл домой к бывшему начальнику и вышиб дверь. Кроме того, американец что-то сделал с машиной бывшего работодателя и заявил, что теперь его знакомому придётся столкнуться с проблемами при попытке завести автомобиль.
29 декабря мужчине было предъявлено обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания в суде назначены на 27 января.
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Мужчина хотел «подружиться» в соцсети, но получил отказ. Стерпеть такую обиду оказалось выше его сил
Мужчина хотел добавить своего знакомого в друзья в соцсети Facebook, однако его заявка была отклонена. Дальнейшие действия обиженного парня мало кто мог предвидеть. ...
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