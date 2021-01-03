Ночью до -10°C, а днем до +6°C. Погода на неделю с 4 по 10 января. Подробный прогноз

Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В понедельник облачно с прояснениями. Днем почти повсеместно ожидаются осадки. Туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью при прояснениях до -5°C. Днем от +1°C до +6°C.Во вторник и в среду – осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 100%. Туманы, слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер восточной четверти умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут -3…+3°C. Днем во вторник 0…+6°C, в среду будет -1...+3°C.В четверг и в пятницу атмосферными процессами будет управлять южный активный циклон. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, по западу – с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд, туманы. Ночью -3…+3°C, при прояснениях до -5°C. Днем -2…+3°C.В следующие выходные дни немного похолодает. Снег, мокрый снег. Ветер западный порывистый. Ночью от -3°C до -8°C, при прояснениях до -10°C.