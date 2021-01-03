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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 января жарить шашлыки на даче придется по новым правилам Разводить костер можно минимум в 20 метрах от строений.

Разводить костры и готовить шашлыки на придомовых участках можно, но только с соблюдением мер пожарной безопасности.Любой дачник вправе развести на своих шести сотках огонь и пожарить шашлык или сделать барбекю. При этом разводить костер можно минимум в 20 метрах от строений, огонь в мангале — в 10 метрах и обязательно иметь под рукой средства для тушения пожара: ведро с водой или, в идеале, огнетушитель.Новые правила противопожарного режима в РФ начали действовать с 1 января 2021 года. Документ содержит 428 обязательных требований пожарной безопасности.С 1 октября 2019 года действует запрет на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В частности, запрещается жарить на шашлык и зажигать свечи. Курение не запрещено, если оно не создает угрозы безопасности.Для нарушителей предусмотрен штраф порядка трех тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч, но не исключена и уголовная ответственность.