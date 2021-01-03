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Дмитрий Болкунец

«В итоге мы имеем самую взрывоопасную ситуацию (иными словами: низы уже очень хотят, а верхи не желают и не понимают), которая при любом финале должна закончиться физической трансформацией», - резюмировал политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог предупредил о взрывоопасной ситуации в Беларуси У Лукашенко пока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации.

По мнению, ситуация в Беларуси в настоящий момент - революционная, он разделил ее на три составляющих: физическую, которая представляет собой контроль государства над структурами управления, над улицей и народом; информационную – контроль над прессой и каналами коммуникации и когнитивную, которая заключается в восприятии происходящих процессов обществом.Эксперт подвел к выводу о том, что у белорусской оппозиции отсутствует реальный физический контроль над системой управления, однако есть превосходство в информационной сфере (несмотря на то, что власти контролируют ТВ, у протестующих имеется преимущество в социальных сетях). По мнению Болкунца, и в третьей сфере оппозиция также имеет превосходство, поскольку многие белорусы выступают на стороне протестующих.По мнению специалиста, упока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации внутренних политических процессов за счет приведения ситуации в соответствие с ожиданиями в обществе.