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Политолог предупредил о взрывоопасной ситуации в Беларуси

03.01.2021 13:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог предупредил о взрывоопасной ситуации в Беларуси
Дмитрий Болкунец
Известный политолог Дмитрий Болкунец провел анализ внутриполитической ситуации, которая в настоящий момент наблюдается в Беларуси. Политический эксперт считает, что затягивание протестов может усилить «детонацию», при этом обстановка в республике сейчас является по-настоящему взрывоопасной.

По мнению Дмитрия Болкунца, ситуация в Беларуси в настоящий момент - революционная, он разделил ее на три составляющих: физическую, которая представляет собой контроль государства над структурами управления, над улицей и народом; информационную – контроль над прессой и каналами коммуникации и когнитивную, которая заключается в восприятии происходящих процессов обществом.


Эксперт подвел к выводу о том, что у белорусской оппозиции отсутствует реальный физический контроль над системой управления, однако есть превосходство в информационной сфере (несмотря на то, что власти контролируют ТВ, у протестующих имеется преимущество в социальных сетях). По мнению Болкунца, и в третьей сфере оппозиция также имеет превосходство, поскольку многие белорусы выступают на стороне протестующих.

«В итоге мы имеем самую взрывоопасную ситуацию (иными словами: низы уже очень хотят, а верхи не желают и не понимают), которая при любом финале должна закончиться физической трансформацией», - резюмировал политолог.


По мнению специалиста, у Александра Лукашенко пока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации внутренних политических процессов за счет приведения ситуации в соответствие с ожиданиями в обществе.
 
 
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У Лукашенко пока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации.
 
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