|
Политолог предупредил о взрывоопасной ситуации в Беларуси
Источник материала: UDF
Дмитрий Болкунец
По мнению Дмитрия Болкунца, ситуация в Беларуси в настоящий момент - революционная, он разделил ее на три составляющих: физическую, которая представляет собой контроль государства над структурами управления, над улицей и народом; информационную – контроль над прессой и каналами коммуникации и когнитивную, которая заключается в восприятии происходящих процессов обществом.
Эксперт подвел к выводу о том, что у белорусской оппозиции отсутствует реальный физический контроль над системой управления, однако есть превосходство в информационной сфере (несмотря на то, что власти контролируют ТВ, у протестующих имеется преимущество в социальных сетях). По мнению Болкунца, и в третьей сфере оппозиция также имеет превосходство, поскольку многие белорусы выступают на стороне протестующих.
«В итоге мы имеем самую взрывоопасную ситуацию (иными словами: низы уже очень хотят, а верхи не желают и не понимают), которая при любом финале должна закончиться физической трансформацией», - резюмировал политолог.
По мнению специалиста, у Александра Лукашенко пока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации внутренних политических процессов за счет приведения ситуации в соответствие с ожиданиями в обществе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Лукашенко пока что еще есть время на то, чтобы устранить угрозу детонации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)