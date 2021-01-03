Белорусы вышли на традиционные воскресные марши

Источник материала: Салiдарнасць

Марши проходят в разное время, и начались еще затемно.

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Вот такие колонны были замечены сегодня в Сухарево, Уручье, Лошице, на Матусевича..

Люди скандируют: «Новый год без Лукаша!»

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На крыльце журфака БГУ прошла акция солидарности в поддержку задержанных в Беларуси журналистов.





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С самого утра спасатели заняты важным делом.





Примечательно, что, когда понадобилась помощь МЧС, чтобы спасти примерзшего ко льду лебедя , спасатели не особо реагировали. Пока диспетчеру не сказали, что на водоеме может быть БЧБ-флаг.

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Протестные акции стартовали еще затемно. Вот такой марш прошел на Спортивной. Люди скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!»