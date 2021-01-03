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Белорусы вышли на традиционные воскресные марши
03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Марши проходят в разное время, и начались еще затемно.
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Вот такие колонны были замечены сегодня в Сухарево, Уручье, Лошице, на Матусевича..
Люди скандируют: «Новый год без Лукаша!»
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На крыльце журфака БГУ прошла акция солидарности в поддержку задержанных в Беларуси журналистов.
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С самого утра спасатели заняты важным делом.
Примечательно, что, когда понадобилась помощь МЧС, чтобы
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Протестные акции стартовали еще затемно. Вот такой марш прошел на Спортивной. Люди скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!»
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Новогодние праздники не помешали собраться сторонникам перемен. В разных частях столицы проходят марши районов.
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