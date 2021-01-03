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Белорусы вышли на традиционные воскресные марши

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Марши проходят в разное время, и начались еще затемно.

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Вот такие колонны были замечены сегодня в Сухарево, Уручье, Лошице, на Матусевича..

Люди скандируют: «Новый год без Лукаша!»

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На крыльце журфака БГУ прошла акция солидарности в поддержку задержанных в Беларуси журналистов.

Белорусы вышли на традиционные воскресные марши

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С самого утра спасатели заняты важным делом.

Белорусы вышли на традиционные воскресные марши

Примечательно, что, когда понадобилась помощь МЧС, чтобы спасти примерзшего ко льду лебедя, спасатели не особо реагировали. Пока диспетчеру не сказали, что на водоеме может быть БЧБ-флаг.

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Протестные акции стартовали еще затемно. Вот такой марш прошел на Спортивной. Люди скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!»

 
 
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Новогодние праздники не помешали собраться сторонникам перемен. В разных частях столицы проходят марши районов.
 
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