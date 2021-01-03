Источник материала: Хартия'97

Как избавиться от лишних килограммов после новогодних застолий? 3.01.2021, 13:02

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Может помочь разгрузочный день.

Какой праздник без застолий. В длинные новогодние каникулы мы часто ходим к родным и друзьям, хозяева дома стараются накормить гостей как можно вкуснее и сытнее. Неудивительно, что после праздничного пира мы со страхом встаем на весы, пишет m24.ru .

"Перестраивайтесь плавно"

Диетолог Елена Соломатина отметила, что из-за переизбытка еды у человека способны обостриться хронические заболевания, о которых он мог даже не подозревать, пострадать печень и поджелудочная железа.

"За одну новогоднюю ночь поправиться невозможно. Те килограммы, которые порой набирают люди в этот день, – скорее следствие отеков от алкоголя и обезвоживания, этот вес быстро уходит. Другое дело, когда вы питаетесь все каникулы, как в новогоднюю ночь, тогда можно очень быстро поправиться", – предупреждает она.

В случае если вы накануне переели и не можете все это переварить, можно устроить себе разгрузочный день. В остальных случаях можно переходить на обычное, но более легкое питание. Это жидкие супы, каши, кисломолочные продукты. То есть не жареное мясо и салаты с майонезом, а то, что легко переваривается.

"Обязательно пейте больше жидкости и кушайте больше овощей, в них жидкость тоже содержится, которая очень легко усваивается", – отметила диетолог.

По словам Соломатиной, резкие перепады в употреблении калорий абсолютно не физиологичны. Однако после праздничного пира уход в сторону плавного их уменьшения, безусловно, человеку не навредит, подчеркнула диетолог.

"Организм поначалу будет просить недостающую ему пищу, потому что он уже привык к ее определенному количеству. Да, у некоторых получается резко перейти на сокращение калорий, как у некоторых получается резко отказываться от вредных привычек. Но это свойственно не всем, поэтому некоторым это лучше делать постепенно", – советует специалист.

Резкий переход на допраздничный рацион нехорош тем, что после похудения организм начинает запасать жир в двойном количестве. Из-за этого риск поправиться снова возрастает, говорит диетолог.

"Есть продукты, которые можно включать в рацион уже в праздники, они помогут вам не так быстро набрать вес. Это все овощи, особенно зеленые. Ускоряет метаболические процессы имбирь. Добавляйте в напитки лимон. Переварить еду помогают специи, к примеру перец. Главное – с ними не переборщить", – отметила Соломатина.

Осторожнее нужно быть с луком и чесноком, продолжает эксперт. Эти продукты могут возбуждать у человека аппетит. Усиливает обменные процессы грейпфрут с белыми прожилками. Расщепить жир поможет ананас, но нужно помнить, что в нем очень много сахара, предупреждает Соломатина. В этом плане лучше организму поможет киви.

Предотвращает отложения жира и капуста. В ней содержится тартроновая кислота, которая препятствует превращению углеводов в лишний вес, говорит диетолог.

"Тренируемся с умом"

Кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что к восстановлению организма после праздников нужно подходить комплексно: питание плюс физическая нагрузка.

"По еде нам важно комбинировать овощи с мясными или рыбными продуктами. Желательно питаться 3-4 раза в день умеренными порциями", – отметил Мирошников.

Всемирная организация здравоохранения в декабре опубликовала доклад по физической активности. Там указано, что мы с вами должны двигаться 60 минут каждый день. Но очень рекомендую нагружать организм постепенно, плавно повышая время физических занятий.

Активность эксперт советует начинать с 15–30 минут с постепенным увеличением нагрузки на 5–10 минут. В зимнее время идеально подойдут для этого каток и лыжи. Отличным подспорьем станет и скандинавская ходьба.

"Что касается тренировок дома, здесь разные варианты. Если у вас есть кардиотренажеры, опять же, нужно начинать на них заниматься от 15 минут с последующим плавным наращиванием нагрузки до 60 минут, как и рекомендует ВОЗ. Если дома тренажеров нет, в YouTube можно найти подходящую для вас программу аэробики, таких роликов в интернете очень много", – говорит специалист.

Но даже если и этого нет, можно выполнять простейший комплекс физических упражнений. Например, начать с одного подхода по 15 приседаний на стул или диван до касания со вставанием обратно. Затем количество подходов можно увеличить, продолжает Мирошников.

Подойдут и отжимания. Женщины могут выполнять упражнение с колен, мужчины – классическим способом. По возможности начать с одного подхода до отказа с последующим плавным увеличением нагрузки.

"Еще одно прекрасное упражнение – так называемый стульчик у стены. Мы опираемся в полуприседе к стене, ноги под углом 90 градусов, и пытаемся устоять максимум времени. С первого раза человек способен отстоять примерно две-три минуты. Потом наращиваем нагрузку", – объясняет он.

Главное в физической нагрузке после праздников – ориентироваться на свое состояние, говорит Мирошников. Иначе организму можно навредить, а не помочь. В этом плане полезно обратить внимание на свою частоту сердечных сокращений (ЧСС). Для этого существует формула: 220 минус ваш возраст, а затем умножить эту цифру на 0,8. Этот показатель будет равен 80% от максимальной частоты ваших сердечных сокращений, и за него выходить во время тренировок не рекомендуется, предупреждает Мирошников. Максимальную ЧСС рассчитывают по еще более простой формуле: 220 минус возраст.

"Кроме того, существует так называемая шкала Борга, или шкала субъективной оценки физической нагрузки от 1 до 10, где 10 – ваша максимальный предел усталости. Так вот, по этой шкале мы сначала тренируемся по планке не выше 6, затем – не ниже 7 и так далее", – объясняет специалист.

Если в праздники вы вдоволь разгулялись, начать выполнять все физические упражнения следует минимум за три дня до выхода на работу, резюмировал Мирошников.

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