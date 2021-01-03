Источник материала: Хартия'97

Как собирали подарки детям заводчан из независимых профсоюзов 3.01.2021, 12:48

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Потрясающая солидарность белорусской диаспоры.

Офисное кресло, боксерская груша, билеты на танцпол, сертификаты на обувь и одежду весь декабрь «стекались» в квартиры белорусов Москвы. В конце декабря пакеты в Минск привез на автомобиле представитель московской диаспоры Дмитрий. Там были подарки для детей белорусских заводских активистов, собранные по всему миру – от белорусов разных стран до профсоюзов Великобритании и Ирландии. Об этом «Белсату» сообщили активисты инициативы «Профсоюз онлайн».

В начале декабря у волонтеров созрела идея поздравить детей заводчан из независимых профсоюзов.

«Искали поддержки в международных профсоюзах. Просто спрашивали в чатах, кто может включиться и помочь», – рассказывают волонтеры инициативы «Профсоюз онлайн», которая помогает людям присоединиться к одному из четырех независимых профсоюзов и объединить людей на рабочих местах.





Откликнулись диаспоры Москвы и Петербурга. Активисты собирали сведения о детях, родители которых лишились работы, попали в СИЗО, получили штрафы за участие в митингах. Они работали на 7 крупных заводах: Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Минский моторный завод, Минский электротехнический завод, БелАЗ, «Белкоммунмаш» и «Пеленг».

Организационную работу взяли на себя диаспоры. В первую очередь, диаспоры Москвы и Петербурга. Подключилась британская, канадская, французская, немецкая, бельгийская, итальянская, испанская, нидерландская, финская, датская, люксембургская, литовская, израильская, чешская и словацкая диаспоры.

Оказалось, что волшебниками быть непросто. Приобретали не стандартные наборы или одинаковые для всех подарки. Каждый ребенок написал, о чем мечтает. Каждый волшебник брал себе одного опекаемого, которому готовил подарок.





«Хотелось сделать детям праздник. Моим племянникам в свое время пришлось праздновать Новый год без папы, который вынужден был провести его в «американке». Не должно быть так, что ребенок чувствует себя лишенным праздника, потому что мама или папа вышли против несправедливости. Мы хотели чтобы и эти дети и их родители почувствовали, что они не одиноки, что за их смелость и принципиальность множество людей им глубоко благодарны», – рассказала волонтер Елена, белоруска из Великобритании, переводчица-синхронистка.

Среди заказанных подарков были немаленькие – например, велосипед. Были и очень скромные желания: на усмотрение дарящего или конфеты.

Елена взяла себе опекаемого с пометкой «ничего не надо, может, кому-то нужнее», и выслала подарок с письмом о том, что подарок можно подарить и другу.

Огромную работу сделали две Ирины из московской диаспоры. Каждая минута после работы и ночи были заняты подарками.

Квартира одной Ирины превратилась в склад. Все место на полу было заставлено. Вместе с другими активистками Ирина упаковывала подарки и раскладывала по ящикам для заводов.

Вторая Ирина – минчанка, сейчас живет в Москве, работает специалистом по системной аналитике в IT-сфере. Две недели она спала по два часа каждый день: дарящие из других часовых поясов часто писали ночью. Швеция, США, Великобритания, Италия, Израиль, Литва.





Еще часть подарков нужно было заказывать. Ирина получала денежные переводы и заказывала подарки в минских интернет-магазинах. Сертификаты для тех, у кого не было мечты, оплачивала из денег Белорусского благотворительного фонда, созданного усилиями нескольких поколений белорусов Великобритании.«Больше всего – целых два дня – копалась с боксерской грушей для 16-летнего сына работника МТЗ», – рассказывает Ирина. Было целых три заказа. Первая груша не пришла (не было на складе), по заказу второй курьер перезвонил и предупредил, что придет только в январе. Третью грушу Ирина слезно умоляла привезти до 30 декабря. И 20-килограммовая груша пришла к мальчику, который о ней мечтал.

Белорус Дмитрий – самый первый организатор всего волшебства со стороны Москвы. Договаривался с транспортной компанией о том, чтобы подарки доставили в Минск. «Компания белорусская. Как только работники узнали, что мы перевозим, сделали нам хорошую скидку».

Дмитрий занялся инициативой, потому что ему небезразличны люди, которые высказывают свою точку зрения и добиваются своего. «Хотелось показать, что эти люди не одни», – говорит он.





Подарки принесли детям профсоюзные Рождественские Деды.«Большое спасибо за подарки от всей семьи и от всей души!». Теперь слова благодарности сыплются в чаты подаривших.

Справка от Рождественского Деда: о чем мечтают маленькие белорусы (по информации этой благотворительной акции)

18 лет – смарт-часы.

15-16 лет – книги Натальи Щербы; боксерская груша; штатив с кольцевой лампой; глина Claycraft by deco; пауэр-бэнк или книга Толкина «Падение Гондолина».

14 лет – беспроводные наушники; билеты на концерт; bluetooth-наушники с микрофоном.

12-13 лет – школьный портфель; скейтборд / самокат; зимние ботинки; робот-рука; худи; смарт-часы, беспроводные наушники; инструменты для рисования скетчей; настольные игры («Как стать миллионером», «Морской бой» или «Безумный лабиринт»).

10-11 лет – лего, настольные игры (например, «Мафия»); 3D-ручка, смарт-часы; портативная колонка; билеты в аквапарк / дельфинарий; набор для лепки Genio kids; детские мелки для волос.

8-9 лет – автомобиль с радиоуправлением; набор фломастеров для скетчинга; кукла LOL OMG Swag; кукла с домиком; робот с радиоуправлением; беспроводные наушники; большие стереонаушники; детское офисное кресло; детская косметика.

7 лет – вертолет »на пульте»; лего; ролики; смарт-часы; настольные игры; набор фломастеров.

5-6 лет – коврик-пазл; лего; магнитный конструктор; набор для рисования в кейсе; автомобиль «Дикие Скричерз»; кукла СryBabies; 3D-ручка; набор «Супермаркет» или «Кухня»; настольная игра «Дженга».

3-4 года – автомобиль с радиоуправлением, вертолет; планшет для рисования; железная дорога с поездом; автопаркинг с автомобилями; катер с радиоуправлением.

2 года – стол для лего Duplo; музыкальная мягкая игрушка; микроскоп.

1 год – сухой бассейн; музыкальная развивающая игрушка; беговел или трехколесный велосипед (не коляска), чтобы ребенок учился ездить; бизиборд.

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