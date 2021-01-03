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Освальд не вышел на позицию

03.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Освальд не вышел на позицию

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  • Алексей Мельников
  • 3.01.2021, 12:41
  • 2,153
Освальд не вышел на позицию

Секретный мох скрывает расхлябанность спецслужб РФ.

Много у них развелось «спец» - спецбатальон, спецсвязь. Или, на худой конец, надутое мылом, по примеру Америки слово «федеральная» (служба охраны). Уж от федерации в России давно косточки истлели, а они все крутят на чреслах этот пустой обруч.

 
 
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Секретный мох скрывает расхлябанность спецслужб РФ.
 
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