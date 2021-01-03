Источник материала: Хартия'97

Освальд не вышел на позицию 1 Алексей Мельников

3.01.2021, 12:41

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Секретный мох скрывает расхлябанность спецслужб РФ.

Много у них развелось «спец» - спецбатальон, спецсвязь. Или, на худой конец, надутое мылом, по примеру Америки слово «федеральная» (служба охраны). Уж от федерации в России давно косточки истлели, а они все крутят на чреслах этот пустой обруч.