Источник материала: Хартия'97

Каким был бы сейчас курс доллара в странах бывшего СССР, если бы не деноминации? 5 3.01.2021, 12:39

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Цифры по Беларуси впечатляют.

Ровно 30 лет назад закончил существование СССР, на обломках которого возникло полтора десятка суверенных государств, и вместо единой финансово-банковской системы с одной валютой - советским рублем, возникло полтора десятка обособленных финансовых систем со своей национальной валютой, пишет infobank.by .

Сравним насколько суммарно девальвировалась валюта в странах бывшего СССР за 30 лет: какой был бы сейчас курс доллара в этих странах, если бы не деноминации и денежные реформы?

Азербайджан: манат





При введении маната рубли обменивались на него по курсу 10 рублей = 1 манат.

В 2006-м манат был деноминирован в 5000 раз.

Сейчас манат жестко привязан к доллару по курсу 1,700 AZN/$. И если бы не обмен 1:10 при его введении и не деноминация 5000:1, доллар в Азербайджане стоил бы сейчас 85 000 AZN.

Армения: драм

Советские рубли подлежали обмену на драм по курсу 200 к 1. За 17 лет существования драма его ни разу не деноминировали. Сейчас курс доллара в Армении – 522,5 драмов.

Значит, если бы не было обмена 200:1 при его введении – 1 доллар в Армении стоил бы сейчас 104 500 AMD.

Беларусь: белорусский рубль





Изначально белорусский рубль появился в виде расчетных билетов, которые котировались как 10 советских рублей за 1 белорусский. Далее было две деноминации – 1000:1 в начале 2000 года и 10000:1 в середине 2016-го. Всего, начиная с введения валюты в 1992 году, было отброшено 8 нолей. Сегодня, в конце 2020-го, курс доллара в Беларуси – 2,58 BYN/$. Но без всех этих деноминаций доллар стоил бы сейчас 258 000 000 BYN – почти 260 миллионов.

Грузия: лари





До появления лари в обращении был грузинский купон, приравненный как 1:1 к советскому рублю. Купон был заменен грузинским лари в соотношении 1000000:1 (один лари = один миллионов купонов). И дальше, в течение 15 лет, не было проведено ни одной деноминации: лари стал одной из самых стабильных валют. Сейчас курс доллара в Грузии – 3,28 /$. Но если бы не деноминация при обмене купонов на лари, доллар сейчас стоил бы в Грузии 3 280 000 .

Казахстан: тенге





Обмен рублей на тенге состоялся в соотношении 500:1. С тех пор тенге ни разу не деноминировали, хотя он часто ослаблялся с падением цен на нефть. Сейчас курс доллара в Казахстане – ок. 420 ₸/$. А если бы не то соотношение 500:1 при обмене рублей на тенге, то доллар стоил бы в конце 2020 года 210 000 ₸.

Кыргызстан: сом





Киргизия была первой из республик Центральной Азии, утвердившей собственную национальную валюту. Обмен рублей на сомы при этом осуществлялся по курсу 200:1. Впоследствии сом ни разу не деноминировался – изменялся только дизайн банкнот. Сейчас кыргызский сом соотносится к доллару по курсу 82,5 KGS/$. Но если бы не обмен 200:1 при введении сома, доллар в Кыргызстане стоил бы сейчас 16 500 KGS.

Латвия: лат, евро

Первой собственной валютой Латвии, через год после восстановления ее независимости, был латвийский рубль – «рублис», приравненный по курсу к советскому рублю. Далее «рублис» был заменен латом с соотношением 1 лат = 200 латвийских рублей. Лат был жестко привязан к евро, в соотношении 0,702804 LVL = 1 EUR.

1 января 2014-го Латвия вступила в Еврозону, и уже 7 лет как валюта Латвии – евро. Евро сейчас стоит 1,23 доллара. Значит, учтя соотношения при обмене латвийских рублей на лат (200:1) и затем лата – на евро (0,702804:1), доллар в Латвии за 30 лет вырос бы всего лишь до 173-х – если бы не было всех этих обменов и денежных реформ.

Литва: лит, евро

Также как и в Латвии, в Литве вначале в качестве платёжного средства использовались временные деньги – литовские талоны (т. н. «вагнорки», по фамилии тогдашнего премьер-министра Вагнорюса). При введении лита литовские талоны обменивались на лит в соотношении 100 вагнорок = 1 LTL. Сам лит сразу же был жестко привязан к доллару курсом 4 лита за 1 доллар, а затем – к евро, курсом 3,4528 литов за 1 евро.

В 2015-м Литва вошла в зону евро. Евро сейчас стоит 1,23 доллара. Учтя соотношения при обмене первых литовских денег – талонов – на литы (100:1), и затем литов на евро (3,4528:1), доллар в Литве без этих денежных реформ вырос бы до 425-и.

Молдова: лей





Первым платежным средством в Молдове стали купоны. Молдавские купоны использовались параллельно с рублём. Обмен купонов на молдавский лей при введении последнего производился в соотношении 1000:1. Дальше не было не только деноминаций, но и значимых изменений в дизайне банкнот (кроме модификаций защитных элементов).

На этот момент курс доллара в Молдове составляет 17,2 MOL/$. Если бы не те три нуля, что были отброшены при переходе с талонов на лей, то доллар там стоил бы сейчас 17 200 леев.

Россия: рубль

Рубль как денежная единица России появился в 1991 году параллельно с советским рублём, который был в обращении до сентября 1993-го. Российский рубль был деноминирован единожды – в 1998 году, из расчета 1000:1 – тогда с купюр было убрано 3 ноля. И так как сейчас курс доллара в России составляет 74 ₽/$, то без той деноминации доллар стоил бы в конце 2020-го 74 000 ₽.

Таджикистан: сомони





Поначалу в качестве средства платежа оставались советские и, затем, российские рубли. И только в 1995 году российский был заменён таджикским в соотношении: 1 таджикский рубль = 100 российских рублей.

Таджикский рубль как временная валюта была в обращении более 5 лет: полноценная национальная валюта Таджикистана введена лишь осенью 2000 года. Обмен осуществлялся по курсу 1000 таджикских рублей за 1 сомони.

Таким образом, в Таджикистане фактически было проведено две деноминации, которые в сумме «срезали» 5 нолей. Если бы не это, доллар там стоил не 11,3 TJS/$, как сейчас, а 1 130 000 TJS.

Туркменистан: манат





До введения маната в течение 2-х лет в качестве платёжного средства использовались советские и российские рубли. Обмен рублей на манаты производился в соотношении: 500:1. В 2009-м была проведена деноминация: 1 новый манат заменил 5000 старых манатов. То есть всего усиление номинала обесцененного маната составило 2,5 млн раз.

Туркменистан – самая закрытая и нерыночная страна б.СССР, и полноценного «белого» валютного рынка там не существует: официальный и легальный наличный курс маната сильно отличается от реального рыночного .

На «черном» же рынке, где и формируется реальный курс, доллар сейчас, в конце 2020 года, стоит 27,5 манат.

Значит, если бы не указанное выше усиление номинала маната, курс был бы сейчас в Туркменистане 68 750 000 ТМТ/$.

Узбекистан: сум





Национальная валюта сум была введена только в 1994 году. До этого в качестве параллельного с рублём платёжного средства имели хождение т.н. «сум-купоны». С введением сума на 1 сум обменивались 1000 сум-купонов.

Несмотря на постоянное обесценение, сум ни разу не деноминировали, поэтому он является самой дешевой валютой среди стран б.СССР: 1 доллар стоит сейчас около 10 500 сум. А учтя соотношение 1000:1 при обмене сум-купонов – 10 500 000 сум.

Украина: гривна





Сперва в Украине были введены в обращение временные банкноты – купоны, номинированные в рублях («карбованець»). И в течение 5 последующих лет эти купоны-карбованцы очень сильно обесценились. При введении гривны в 1996 году обмен происходил в соотношении 100 000 купонов = 1 гривна.

Сейчас, в конце 2020 года, курс доллара в Украине составляет 28,3 ₴/$. Поэтому без того «срезания» пяти нолей при обмене купонов на гривну, доллар стоил бы на этот момент 2 830 000 ₴.

Эстония: крона, евро





При введении в обращении эстонской кроны обмен проводился по курсу 1 крона = 10 рублей. Крона была жестко привязана к немецкой марке в соотношении 8 крон = 1 марка. После перехода Германии на евро привязка сменилась на евро (15,6466 крон = 1 евро).

С 2011 года Эстония – в зоне евро.

Сейчас, в конце 2020-го, евро стоит 1,23 доллара. С учетом тех соотношений, при обмене советских рублей на крону и, затем, кроны на евро, доллар в Эстонии за 30 лет вырос, значит, до 192 крон.

Подведем итоги

Без учета деноминаций и денежных реформ, при которых отбрасывалось определенное количество нолей, доллар сейчас, в конце 2020 года, в странах б. СССР стоил бы:





На графике это выглядит вот так:

Без учета деноминаций 1 доллар США сейчас, в конце 2020 года, в странах бывшего СССР стоил бы:





Как видим, за 30 лет больше всех из бывших республик СССР обесценила свою валюту Беларусь. А также Туркменистан и Узбекистан. А меньше других девальвационные потери были у населения стран Балтии – Латвии, Эстонии и Литвы.

Интересно, что к моменту введения гривны в Украине в 1996 году, в Беларуси доллар вырос точно так же, как и в Украине – до 176000 (если учесть соотношение 10:1 при введении первых расчетных билетов Нацбанка Беларуси). Все 25 последующих лет в Беларуси власть не менялась, а в Украине – несколько раз, плюс вооруженный конфликт и аннексии территорий.

И за эти 25 лет, с 1996-го по 2020-й, доллар в Беларуси вырос в 1466 раз, а в Украине – в 16 раз. Для сравнения, в России за это же время – в 14 раз, в Молдове – в 3,7 раз, в Грузии – в 2,6 раз.

И в 2020 году белорусский рубль стал самой ослабевшей валютой среди всех валют СНГ и Европы.

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