ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав Армении обновил данные о погибших в Нагорном Карабахе, их стало больше

03.01.2021 13:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибло не менее 3330 армянских граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Facebook минздрава Армении.




"По состоянию на 1 января через судебно-медицинскую экспертизу прошло 3330 тел. С начала войны до сегодняшнего дня с тел был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел. По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 экземпляр тел или останков", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что за последние 10 дней с помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 66 тел, а за все время – 436 тел.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибло не менее 3330 армянских граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Facebook минздрава Армении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свободная Чижовка скандирует «Жыве Беларусь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика