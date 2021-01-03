Федынич: Лукашенко хочет прикрыться «именем народа»









Всебеларуское народное собрание, на которое планируется собрать 2700 человек, планируется провести 11-12 февраля. На ВНС выносятся два вопроса: план на следующую пятилетку и основные направления общественно-политического развития. А где же пресловутая «конституционная реформа»?





praca-by.info побеседовал с одним из лидеров Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем. Об этом сайтпобеседовал с одним из лидеров Белорусского независимого профсоюза РЭП





- Лукашенко проводит Всебеларуское народное собрание на регулярной основе. Но кто в нем участвует? Как правило, чиновники, депутаты, вертикаль. Если он думает, что на этом собрании представлены все слои общества, заинтересованные в независимости Беларуси и ее процветании, он глубоко ошибается. Если бы депутаты всех уровней в нашей стране избирались демократично, то обязаны были бы организовать собрания с избирателями и получить от них наказы: об упразднении контрактной системы, о пенсионной ловушке – проблем скопилось выше крыши. Лукашенко будет обещать светлое завтра, но люди хотят жить достойно сегодня, а не питаться сказками о прекрасном далеко. Лукашенко будет говорить, что власть делает все правильно и от имени народа, хотя сам народ при этом будет отсутствовать.





- Ранее Лукашенко на каждом углу объявлял, что планирует наделить Всебеларуское народное собрание конституционным органом. Но больше уже не говорит. Трудные времена прошли – необходимость в конституционной реформе отпала?





- Никакое собрание не может подменить Конституцию – это антизаконное действие. И ни одно Всебелорусское народное собрание никогда не рассматривало проблемы рядовых людей. Людям труда нужно не насаждать контрактную систему, а дать выбор: либо работаешь по бессрочному трудовому договору, либо по контракту, хотя известно, что большинство работников не желает работать по контракту. Власти задним числом увеличили страховой страж, тем самым породив пенсионную ловушку – сегодня эту меру нужно отменять, так как десятки тысяч людей не могут получить достойную пенсию. И как сегодня можно засчитывать трудовой стаж женщин, родивших трое детей, и женщин, родивших одного-двух детей – что, они по-разному рожали воспитывали своих детей, находясь в декретном отпуске?





Сегодня большинство работников получает, а не зарабатывает заработную плату, нужно уже давно переходить на почасовую оплату труда – чтобы каждый работник знал цену своего рабочего времени. Но и Федерация профсоюзов Беларуси, и государство ц иком игнорируют накопившиеся проблемы.





Так для чего собирать три тысячи человек на Всебелорусское народное собрание? Чтобы поделиться властью? Так прежде чем делиться властью, надо ей законно обладать.





Лукашенко хочет прикрыться именем народа. Конституционная реформа должна быть, но ее, по моим убеждениям, должен проводить новый законный парламент, сформированный в результате честных открытых выборов. Появится новый парламент, он и решит, нужно ли менять Конституцию, а если нужно, то что именно.





Лукашенко стремиться же прикрыть свои псевдореформы мнением народа. Уверен, что в новом 2021 году последнее слово будет за народом – как единственным источником государственной власти страны и ее суверенитета.