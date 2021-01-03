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Белорусские военные представили "армейскую версию" Щелкунчика
Источник материала: Партизан
Белорусские военные представили необычный ремикс музыки из балета Чайковского "Щелкунчик".
Балет "Щелкунчик" был сочинен Петром Чайковским по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Премьера балета состоялась в 1892 году.
Щелкунчик,
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Белорусские военные представили необычный ремикс музыки из балета Чайковского "Щелкунчик".
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