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Белорусские военные представили "армейскую версию" Щелкунчика

03.01.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские военные представили необычный ремикс музыки из балета Чайковского "Щелкунчик".


Балет "Щелкунчик" был сочинен Петром Чайковским по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Премьера балета состоялась в 1892 году. 
Щелкунчик, пишет interfax.by
 
 
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Белорусские военные представили необычный ремикс музыки из балета Чайковского "Щелкунчик".
 
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