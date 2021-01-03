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Евродепутат: Уже сейчас необходимо думать о том, как помочь Беларуси после падения режима Лукашенко

03.01.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже сейчас необходимо думать о том, как помочь Беларуси после падения режима Александра Лукашенко, заявила депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете.



По словам Калниете, когда революция побеждает, всегда встает вопрос знаний и навыков. Европейская комиссия в сотрудничестве с Координационным советом, созданным белорусской оппозицией, также может помочь в этом отношении.

Депутат Европарламента подчеркнула необходимость повышения уровня знаний членов Руководящего совета о функциях демократической системы и открытой рыночной экономики.

Самое важное, считает Калниете – это провести новые выборы, и в них не должны участвовать уже действующие избирательные комиссии и работающие в них люди.

«Нам необходимо подготовить новую команду на национальном уровне, которая будет готова к проведению независимых выборов. Необходимо подготовить  и людей для наблюдения за выборами, потому что одного присутствия международных наблюдателей недостаточно», - сказала депутат Европарламента.

Калниете отметила, что Европейский парламент сделал очень многое, чтобы деньги, которые выделили Беларуси не попали в руки правительства, а были использованы для поддержки политических заключенных и их семей, поддержки задержанных забастовщиков и уволененных рабочих, а также для поддержки массовых СМИ.
 
 
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Уже сейчас необходимо думать о том, как помочь Беларуси после падения режима Александра Лукашенко, заявила депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете.
 
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