Латвия не будет отказываться от грузопотока из Беларуси из-за политической ситуации в стране













“В последние месяцы мы следим за событиями, которые происходят в Беларуси, но это никак не отразилось на грузопотоке товаров. Мы заинтересованы в том, чтобы товары из Беларуси в направлении Северной Европы шли через Латвию. Мы работаем над этим и ни от чего не отказались”, – сказал Линкайтс.





Напомним, в декабре Европейский союз ввел в действие третий пакет санкционных мер в отношении 29 человек и семи компаний из Беларуси.





За три месяца месяца ЕС в общей сложности наложил санкции на 88 человек, которых посчитал причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты. В частности, под санкциями находится сам Александр Лукашенко и руководители силовых органов республики. Меры касаются запрета на въезд и ареста активов.