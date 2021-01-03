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Латвия не будет отказываться от грузопотока из Беларуси из-за политической ситуации в стране

03.01.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.




“В последние месяцы мы следим за событиями, которые происходят в Беларуси, но это никак не отразилось на грузопотоке товаров. Мы заинтересованы в том, чтобы товары из Беларуси в направлении Северной Европы шли через Латвию. Мы работаем над этим и ни от чего не отказались”, – сказал Линкайтс.

Напомним, в декабре Европейский союз ввел в действие третий пакет санкционных мер в отношении 29 человек и семи компаний из Беларуси.

За три месяца месяца ЕС в общей сложности наложил санкции на 88 человек, которых посчитал причастными к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты. В частности, под санкциями находится сам Александр Лукашенко и руководители силовых органов республики. Меры касаются запрета на въезд и ареста активов.
 
 
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Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.
 
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