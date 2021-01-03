Убийство Тарайковского: следствие молчит. Возбудит ли уголовное дело генпрокурор?

Убийство, доказательства и подозреваемый есть – уголовного дела нет





10 августа 2020 года во время мирной акции протеста против фальсификации выборов в Минске в районе станции метро «Пушкинская» сотрудники органов внутренних дел застрелили мужа Елены Герман и отца их дочери.

Следственный комитет начал проверку по факту огнестрельного ранения, нанесенного Александру Тарайковскому, которой занимается старший следователь Управления Следственного комитета по Минску Владислав Гончарук.

Прошло пять месяцев после убийства, однако уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Александра Тарайковского застрелили сотрудники правоохранительных органов, что подтверждается многочисленными видеоматериалами, свидетельскими показаниями очевидцев и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, которые подтвердили факт убийства.

Александр Тарайковский во время акции протеста не представлял никакой угрозы для сотрудников правоохранительных органов: он просто стоял на против них с поднятыми руками, без оружия и без взрывчатых веществ.

Бывший сотрудник спецподразделения «АЛМАЗ» министерства внутренних дел Республики Беларусь Игорь Макар не только подтвердил причастность к убийству его бывших коллег, но и назвал имя сотрудника, который осуществил смертельный выстрел в Александра Тарайковского. Им оказался Никита Коровин.

Свидетель Вячеслав Смольский лично видел, как прицельным выстрелом одного из сотрудников органов внутренних дел был убит Александр Тарайковский: «…В какой-то момент я начал снимать видео. Не понимаю почему, но это стало очень важным. Передо мной был Тарайковский, который шел в шортах, майке с пустыми руками - и это хорошо видно на видео. Это подтверждает, что версия МВД, будто он взорвался на самодельном взрывном устройстве, которое он нес в сторону силовиков, является наглой ложью и попыткой скрыть преступление против человечности...».





По информации "Городской станции скорой медицинской помощи" Минска и свидетельству о смерти Александра Тарайковского, причиной смерти стало

пулевое ранение в грудь в область сердца и большая потеря крови.

В действиях сотрудника милиции, который произвел смертельный выстрел в Александра Тарайковского, содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния, именуемого как убийство общеопасным способом, которое квалифицируется по п.5 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное убийство), считает Елена Герман.





Сотрудник милиции, применяя оружие против Александра Тарайковского, нарушил ст.29 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», которая

запрещает применять или использовать оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица.

Следствие было обязано возбудить уголовное дело по факту убийства А.Тарайковского, однако не сделало этого.





Поскольку брак Елены Герман и Александра Тарайковского не был оформлен, их малолетняя дочь Анастасия не может выступать представителем потерпевшего по уголовному делу. Поэтому А.Герман подает данное заявление о возбуждении уголовного дела в интересах моей дочери Анастасии Тарайковской как её законный представитель.

Елена Герман просит возбудить уголовное дело по факту убийства А.Тарайковского по п.5 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное убийство) и ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (превышение власти должностным лицом).

Поскольку дело имеет общественную значимость, Елена Герман просит провести предварительное расследование, так как сотрудники Следственного комитета затягивают проверку и не возбуждают уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Кроме того, супруга хочет ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы в отношении Тарайковского Александра Валерьевича.

«Генпрокурор лично может возбудить уголовное дело»

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек прокомментировал ситуацию «Белорусскому партизану».





- Наша организация оказывает правовую помощь Елене Герман - супруге убитого Александра арайковского. За всё время Елена не получила от следователя никакого официального ответа о проделанной работе.

Между Еленой Герман и Александром Тарайковским брак не был оформлен, поэтому Елена подала заявление о возбуждении уголовного дела в интересах их малолетней дочери Анастасии Тарайковской.

Пока правовой статус жены и дочери убитого Александра Тарайковского не определен, они не могут воспользоваться всеми правами потерпевших, которые предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом.





Как старший следователь прокуратуры, имеющий опыт по расследованию убийств, могу сказать, что уголовное дело должно было быть возбуждено 10 августа 2020 года, как только Александра забрала скорая помощь с места происшествия. Два основания для этого было – огнестрельное оружие и стрельба сотрудника правоохранительных органов, т.е. умышленное убийство.

Генеральный прокурор наделен широкими процессуальными правами по надзору за органами предварительного расследования, в связи с чем он может лично возбудить уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского и принять все меры для задержания лица, совершившего тяжкое преступление.

Подозреваемый в преступлении есть, однако его не задерживают - такого еще в следственной практике по убийствам не было.

А ведь он может скрыться или воспрепятствовать установлению объективной истины по делу.





Это преступление имеет общественный резонанс, в связи с чем и просит гражданская супруга убитого, чтобы дальнейшее производство по делу вела прокуратура.



