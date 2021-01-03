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Рабочая неделя начнется в Беларуси с тумана и гололедицы

03.01.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Туманы и гололедица прогнозируются в Беларуси в понедельник, сообщил Гидрометцентр. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, в Минске 4 января ожидается сплошная облачность. Ночью и утром возможен мокрый снег. Днем будет без осадков, но прогнозируется туман, видимость при нем составит 50-100 метров. На улице в дневное время будет +1..+3 градуса.

© CC0 / Pixabay / skeeze
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В Могилеве тоже прогнозируется сплошная облачность. Пройдет мокрый снег. К вечеру на город опустится туман, видимость при котором составит 100-200 метров. За окном днем будет +0..+2 градуса.

В Бресте обойдется без осадков, но ожидается туман, видимость – 50-100 метров. Температура воздуха в дневные часы +2..+4 градуса.

Сплошная облачность прогнозируется в Витебске. Ночью и утром пройдет небольшой мокрый снег. Днем ожидается туман, видимость - 300-400 метров. За окном будет +0..+2 градуса.

В Гомеле утром возможен мокрый снег, днем он сменится на дождь. Зато обойдется без тумана. Днем температура воздуха составит +1..+3 градуса.

В Гродно ожидается сплошная облачность. Ночью и утром пройдет небольшой мокрый снег. Днем на город опустится туман, видимость составит 50-100 метров. К вечеру потеплеет до +2..+4 градуса.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Желтый уровень опасности объявлен из-за непогоды: в некоторых регионах видимость при тумане составит 50-100 метров.
 
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