Цена биткоина впервые превысила 34 тыс. долларов

Источник материала: Ежедневник

С середины декабря криптовалюта прибавила 14 тыс долларов. За год курс биткоина вырос в почти в пять раз.

Биткоин снова обновил максимум цены — по данным биржи Binance, стоимость одной монеты на утром 3 января составляла 34 102 долларов США. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.



При этом Coindesk сообщает, что в пике за последние 24 часа цена биткоина составляла 33 895 долларов США, а сейчас он торгуется по 33,7 тыс. долларов. Coinmarketcap, который высчитывает среднюю цифру по 20 биржам, пишет о 33 994 долларов США за монету в пике.



Вечером 2 января биткоин побил очередной рекорд, превысив отметку в 33 тыс. долларов. Суточный рост тогда составлял 12%, за месяц — 70%, а за год BTC подорожал в 4,6 раза.



В связи с удорожанием биткоина в цене выросли и акции майнинговых компаний. Акции фирмы HIVE Blockchain Technologies, добывающей BTC и ETH, выросли более чем на 500% с октября. Акции Riot Blockchain и Marathon Patent Group прибавили в цене 330% и 400% соответственно.



Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку 20 тыс. долларов США на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual.



Аналитики не занимают единой позиции по поводу будущего курса биткоина. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев пояснял «РБК Крипто», что в краткосрочной перспективе рост может продолжиться, однако есть и предпосылки к коррекции, так как рынки традиционно испытывают давление в новогодние праздники. Падение по сценарию 2018 года, когда стоимость криптовалюты упала почти в 2,2 раза, Зуборев считает маловероятным, пишет РБК.