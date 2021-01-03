Студенты создали петицию с требованием не лишать их стипендии за 10 часов пропуска занятий

Источник материала: Onliner

Белорусские студенты требуют отменить постановление Министерства образования и Минфина, согласно которому студент лишается стипендии на месяц за пропуск 10 часов учебных занятий. В сети опубликована соответствующая петиция, которую на момент публикации подписали 700 человек.

«Если студент имеет хороший средний балл на сессии, но пропустил 10 часов за месяц, разве правильно лишать его заслуженной стипендии? Таких студентов много, и они показывают достойный результат обучения во время аттестаций и экзаменов», — сказано в тексте обращения.

«Механизм, который оценивает качество усвоения материалов студентам, уже существует — такую оценку дают преподаватели в рамках текущей аттестации, а также на экзаменах по результатам сессии. Вместе с этим Кодексом Республики Беларусь об образовании уже предусмотрены меры дисциплинарного взыскания за пропуски учебных занятий. Таким образом, введенная постановлением мера является излишней и, фактически, репрессивной».

Студенты требуют отменить постановление и вернуть студентам стипендии, которых они были лишены на его основании. Подписи под электронной петицией будут собираться еще 4 дня, затем она отправится в Минфин и Минобр Беларуси.