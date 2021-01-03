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Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку
Источник материала: СТВ
Мужчина предпочитает не выходить из дома никуда, даже в магазин за продуктами. Впрочем, голодать парню не приходится, ведь у него есть собственный огород.
Как
Мужчина посадил более 30 видов овощей, в числе которых капуста, морковь, чеснок, фенхель, лук, брокколи. Результаты трудов Витале оказались весьма впечатляющими: с шести растений Алессандро собрал 35 кг помидоров. Также мужчина вырастил 17 видов перца чили, общая масса которых составила 10 кг.
Что интересно, итальянец предпочитает не пользоваться искусственными удобрениями и пестицидами. Для борьбы с вредителями мужчина выращивает крапиву, а вместо удобрения использует алоэ.
По словам Витале, за свои умения в области выращивания растений он благодарен дедушке. Мужчина привозил семена перца чили со всего мира и обожал выращивать самые разные овощи, к чему приобщил и внука – Алессандро.
«С тех пор любовь к природе и садоводству только росла, мне всегда нравилось это хобби», – рассказал итальянец.
Овощеводством Витале занимается по нескольку часов каждый день после работы. По словам мужчины, он просто обожает джем и соус из перца чили. Наверное, именно поэтому он и занимается выращиванием растений.
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Мужчина предпочитает не выходить из дома никуда, даже в магазин за продуктами. Впрочем, голодать парню не приходится, ведь у него есть собственный огород. Как...
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