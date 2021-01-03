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Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку

03.01.2021 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина предпочитает не выходить из дома никуда, даже в магазин за продуктами. Впрочем, голодать парню не приходится, ведь у него есть собственный огород. 

Как сообщает Good News Network, 29-летний татуировщик Алессандро Витале с давних пор любил выращивать на подоконнике мяту и перец чили. В прошлом году итальянец, который переехал в Лондон 6 лет назад, стал жить в квартире с общим огородом и всерьёз занялся земледелием. 

Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку
Фото: SWNS 

Мужчина посадил более 30 видов овощей, в числе которых капуста, морковь, чеснок, фенхель, лук, брокколи. Результаты трудов Витале оказались весьма впечатляющими: с шести растений Алессандро собрал 35 кг помидоров. Также мужчина вырастил 17 видов перца чили, общая масса которых составила 10 кг. 

Что интересно, итальянец предпочитает не пользоваться искусственными удобрениями и пестицидами. Для борьбы с вредителями мужчина выращивает крапиву, а вместо удобрения использует алоэ. 

Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку
Фото: SWNS 

По словам Витале, за свои умения в области выращивания растений он благодарен дедушке. Мужчина привозил семена перца чили со всего мира и обожал выращивать самые разные овощи, к чему приобщил и внука – Алессандро. 

«С тех пор любовь к природе и садоводству только росла, мне всегда нравилось это хобби», – рассказал итальянец. 

Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку
Фото: SWNS 

Овощеводством Витале занимается по нескольку часов каждый день после работы. По словам мужчины, он просто обожает джем и соус из перца чили. Наверное, именно поэтому он и занимается выращиванием растений. 

Кстати, проводить время на грядках любят и знаменитости. В их числе Милла Йовович, Анжелика Варум, Опра Уинфри и другие (здесь подробнее). 

Люди в материале: Алессандро Витале, Alessandro Vitale

 
 
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Мужчина предпочитает не выходить из дома никуда, даже в магазин за продуктами. Впрочем, голодать парню не приходится, ведь у него есть собственный огород.  Как...
 
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