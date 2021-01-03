В ряде районов Минска прошли локальные марши и акции солидарности

В ряде районов Минска 3 января сторонники перемен провели локальные марши и акции солидарности.



Источник: t.me/vybory_smotri

Так, в Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в Сухарево, Уручье, Лошице, во дворах Советского района. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Также в Минске дворовые марши прошли на улицах Матусевича, Антоновская, Захарова, Пулихова, Беды, возле станции метро «Спортивная» и в районе универсама «Рига».

Возле факультета журналистики Белгосуниверситета прошла акция солидарности в поддержку репрессированных журналистов. Участники акции вышли на крыльцо вуза с плакатами Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

Также телеграм-каналы сообщают о проведении локальных акций в Гродно.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.