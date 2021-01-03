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В устье крупной сибирской реки нашли загадочное поселение

03.01.2021 14:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В устье крупной сибирской реки нашли загадочное поселение

  • 3.01.2021, 14:18
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В устье крупной сибирской реки нашли загадочное поселение
Иллюстрационное фото

Оно расположено на вершине сопки.

Поселение, которое может также оказаться древним святилищем, обнаружили археологи на севере Красноярского края в устье Енисея. Оно расположено на вершине сопки, что отличает его от других подобных объектов, обычно расположенных в низменностях, ближе к воде, сообщил ТАСС директор "Красноярской геоархеологии" Данил Лысенко.

"Обследовали устье реки Енисей, провели небольшие раскопки в месте впадения в Енисей реки Гольчихи на месте поселения либо святилища - уточняем, что это. Оно очень нестандартно расположено - на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра", - сказал Лысенко.

По предварительным данным, обнаруженный объект датируется VII веком нашей эры. На нем ученые обнаружили расколотые кости животных, в том числе белого медведя, остатки керамики и следы металлургического производства. Что именно представлял из себя объект, ученые пока не могут сказать.

В семидесятые годы в этих местах вел раскопки известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Обнаруженные им находки ученый связал с таинственным народом сихиртя, который, как считают ученые, населял Арктику до прихода самодийских народов, известных сегодня. По словам Лысенко, у ученых пока недостаточно информации, чтобы связать с этим народом обнаруженный на Енисее памятник.

О народе сихиртя известно мало. Его представители встречаются в мифологии современного коренного населения Арктики. Их описывают как маленьких людей со светлыми волосами и глазами, которые живут в "сопках", пасут "земляных оленей" (мамонтов), ездят на собаках, ловят рыбу, занимаются кузнечным делом и выходят на поверхность только ночью. Сихиртя считаются искусными умельцами и шаманами.

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