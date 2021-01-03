Источник материала: Хартия'97

В Британии разрешат смешивать вакцины против COVID 3.01.2021, 14:09

Однако только в редких случаях.

Великобритания позволит людям в редких случаях делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, который обеспечивается смешиванием доз.

Об этом сообщает «Новое время» .

Британское правительство заявило, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии, в соответствии с руководящими принципами, опубликованным накануне Нового года.

«Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации», — говорится в руководящих принципах.

Мери Рамзи, глава отдела иммунизации в Министерстве здравоохранения Англии, сказала, что это будет происходить только в очень редких случаях, и правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

В стране разрешены прививки вакцинами от производителей Pfizer / BioNTech и AstraZeneca. Обе вакцины предназначены для введения в виде двух инъекций с интервалом в несколько недель, но они не предназначены для смешивания вместе.

В новых правилах правительства говорится, что «нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются».

Однако в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в «непосредственной группе высокого риска» или считается «маловероятным, что он снова приедет», ему могут быть введены другие вакцины.

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