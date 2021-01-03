Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси подорожал алкоголь: что именно и насколько? Изменились минимальные цены и на крепленые марочные вина.

В постановлении от 28 декабря 2020-го года говорится, что изменяется минимальная отпускная цена на этиловый спирт. С учетом акциз она увеличивается на 2,5 рубля – до 74,43 рублей за декалитр безводного спирта.В связи с этим меняются и минимальные цены на алкоголь. За пол-литра водки или другого крепкого напитка (крепостью 40%) отпускная цена теперь составит 5,05 рубля, а розничная – 6,68 (рост 16 и 21 копейка соответственно).Изменились минимальные цены и на крепленые марочные вина: вместо 2,99 рубля цена за 0,7 литра вина поднялась до 3,09 рубля.Изменения вступили в силу с 1 января.