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В Беларуси подорожал алкоголь: что именно и насколько?

03.01.2021 14:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси подорожал алкоголь: что именно и насколько?
Иллюстративное фото
Причина подорожания: Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь приняло решение повысить минимальные цены на алкогольную продукцию.

В постановлении от 28 декабря 2020-го года говорится, что изменяется минимальная отпускная цена на этиловый спирт. С учетом акциз она увеличивается на 2,5 рубля – до 74,43 рублей за декалитр безводного спирта.

В связи с этим меняются и минимальные цены на алкоголь. За пол-литра водки или другого крепкого напитка (крепостью 40%) отпускная цена теперь составит 5,05 рубля, а розничная – 6,68 (рост 16 и 21 копейка соответственно).

Изменились минимальные цены и на крепленые марочные вина: вместо 2,99 рубля цена за 0,7 литра вина поднялась до 3,09 рубля.

Изменения вступили в силу с 1 января.
 
 
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Изменились минимальные цены и на крепленые марочные вина.
 
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