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Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

03.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменяется ряд правил. Так, новшества в Налоговом кодексе коснулись индексирования ставок налогов и применения упрощенной системы налогообложения. Также изменения произошли в сфере оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

Уже в январе каждый белорус может воспользоваться личным кабинетом. Появится он у нас автоматически, что станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.

Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

Он представляет собой веб-интерфейс доступа граждан к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Создаваться будет на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг.

Его использование исключит бумажную волокиту, а главное, сэкономит время.

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Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменяется ряд правил. Так, новшества в Налоговом кодексе коснулись индексирования ставок налогов и применения упрощенной...
 
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