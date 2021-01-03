Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменяется ряд правил. Так, новшества в Налоговом кодексе коснулись индексирования ставок налогов и применения упрощенной системы налогообложения. Также изменения произошли в сфере оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Уже в январе каждый белорус может воспользоваться личным кабинетом. Появится он у нас автоматически, что станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.





Он представляет собой веб-интерфейс доступа граждан к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Создаваться будет на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг.