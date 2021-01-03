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Посмотрите, какой портрет прислал Лосик после двух недель голодовки в тюрьме

03.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный блогер Игорь Лосик прислал свой портрет после двух недель голодовки, сделанный сокамерником в жодинском СИЗО, пишет «Радыё «Свабода». Сегодня он голодает уже 20-й день.



 
Перед Новым годом его посетил адвокат. По его словам, Лосик чувствует себя неплохо, у него брали анализ крови и взвешивали, но результатов пока нет.

«Чувствует себя неплохо, пьет воду и чай, употребляет нормогидрон для возобновления уровня солей в организме. Голода не чувствует. Голодовку протеста заканчивать пока не собирается», — сообщила его жена Дарья.

Через адвоката Лосик передал, что ему морально помогает фото жены и дочери Павлинки и поздравил с новым годом друзей и коллег. Он надеется на победу своего протеста и снятие с него обвинений.

От Игоря пришли письма 28 и 29 декабря. В них он прислал рождественскую открытку и собственный портрет, сделанный сокамерником.

Игорь Лосик — создатель и администратор популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга». С начала избирательной кампании он подробно освещал политические события в Беларуси и начавшиеся протесты. 25 июня Игорь был задержан у себя дома в Барановичах по делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он находится за решеткой уже полгода. Сейчас его содержат в тюрьме в Жодино. Правозащитники признали его политическим заключенным. 15 декабря он объявил о бессрочной голодовке в СИЗО в ответ на предъявление нового обвинения.
 
 
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Политзаключенный блогер Игорь Лосик прислал свой портрет после двух недель голодовки, сделанный сокамерником в жодинском СИЗО, пишет «Радыё «Свабода». Сегодня он...
 
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