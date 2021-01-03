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ПСЖ объявил о назначении Почеттино главным тренером

03.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.

 
 
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"Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью...
 
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