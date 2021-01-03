|
ПСЖ объявил о назначении Почеттино главным тренером
Источник материала: Партизан
"Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.
Об этом сообщает Haber Global.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)