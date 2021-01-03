Александр Глеб вошел в топ-40 игроков мира, завершивших карьеру в 2020 году

Последним клубом хавбека была "Ислочь".

"Если говорить о капризных игроках, то как быть с бывшей белорусской звездой первой половины 2000-х? Он взрывается в "Штутгарте", его забирает "Арсенал" и даже добирается до "Барселоны", где выигрывают Лигу чемпионов. Он отказал "Интеру", который хотел обменять его на Ибрагимовича. Самый представительный игрок в истории своей страны, куда Глеб вернулся, чтобы собрать последние аплодисменты", — перевел текст "Sky Sports"