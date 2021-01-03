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Александр Глеб вошел в топ-40 игроков мира, завершивших карьеру в 2020 году
Источник материала: Партизан
Издание "Sky Sports" включило белоруса Александра Глеба в топ-40 игроков, которые завершили карьеру в 2020 году
Последним клубом хавбека была "Ислочь".
"Если говорить о капризных игроках, то как быть с бывшей белорусской звездой первой половины 2000-х? Он взрывается в "Штутгарте", его забирает "Арсенал" и даже добирается до "Барселоны", где выигрывают Лигу чемпионов. Он отказал "Интеру", который хотел обменять его на Ибрагимовича. Самый представительный игрок в истории своей страны, куда Глеб вернулся, чтобы собрать последние аплодисменты", — перевел текст "Sky Sports"
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Издание "Sky Sports" включило белоруса Александра Глеба в топ-40 игроков, которые завершили карьеру в 2020 году
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