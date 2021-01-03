Оползень в Норвегии: спасатели нашли пять погибших

сообщает NRK в воскресенье, 3 января. В Норвегии на месте масштабного оползня найдены тела пяти погибших, еще пять остаются пропавшими без вести. Об этомNRK в воскресенье, 3 января.





Тело первого погибшего нашли в пятницу, им оказался 31-летний Эйрик Гренолен. Затем в субботу было обнаружено еще три тела и одно - в воскресенье утром.





До сих пор ведется спасательная операция - спасатели все еще ищут выживших.





"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.





Всего в воскресенье поисками на участке оползня будут заниматься пять команд. Гражданская оборона откачивает воду из плотины, протекающей в зону оползня.





Ранее сообщалось, что в исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили несколько домов и повредили линии электропередач.





пишет korrespondent.net Также, в Ирландии на территории графства Донегал по склону холма возле ветряной электростанции сместился участок леса,korrespondent.net



