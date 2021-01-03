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Задержания продолжаются и в 2021 году

03.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За первые дни нового года арестовано 10 человек

Правозащитники "Весны" продолжают фиксировать факты политического преследования в Беларуси: задержания, обыски и другие формы давления на граждан за их активную позицию и недовольство действиями властей.

Так, в Бресте на протестующего с БЧБ-прической возбуждено уголовное дело. 31 декабря к родителям Андрея Приставко приходили с обыском.
Следователи сказали, что уголовное дело начато в связи с участием Андрея в организации (чего — не уточнили), а наказание, которое ему грозит, — от 1 до 3 лет за решеткой.



Андрей Приставко известен на весь Брест. Седой мужчина покрасил часть волос в красный цвет — так, чтобы на голове чередовались белый и красный. Заметного протестующего задерживали 7 раз. Новый год он встретил в изоляторе — отбывая сутки за одиночный пикет.
Вечером 1 января у активиста из Бреста Андрея Шарендо должны были закончиться 72 часа с момента задержания. Однако из ИВС мужчина так и не вышел. Как стало известно, активиста перезадержали по новому протоколу еще на 72 часа. 
В Минске 1 января была задержана Татьяна Масленок, ее доставили на Окрестина. Также был задержан Павел Багинский.
2 января в Минске задержали Веронику Андрушкевич. Она шла в магазин с бело-красно-белым флагом на спине. Девушку доставили в РУВД Партизанского района.

Информация будет дополняться
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За первые дни нового года арестовано 10 человек
 
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