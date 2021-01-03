Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Фитнес, который убивает

Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе? Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны? Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.

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