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"Правда тела". Фитнес, который убивает

03.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Фитнес, который убивает

Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе? Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны? Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров. 

© CC0 / Pixabay / Antranias
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