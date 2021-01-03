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"Правда тела". Фитнес, который убивает
03.01.2021 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе? Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны? Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.
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02:10 Нет ни одной безопасной физической деятельности?
06:15 Про справки в фитнес-клубах
08:15 Легкие недели: почему нельзя только повышать нагрузку?
10:15 Как найти своего тренера: требовать диплом? А если заниматься по видеосвязи?
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22:30 Соревноваться только с собой: быстрые советы
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