Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв - Sputnik. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию, сообщается на сайте радио Ватикана.

В официальном сообщении Святого Престола говорится, что папа Римский принял прошение об отставке, поданное Тадеушем Кондрусевичем, в соответствии каноном 401 §1Кодекса каноничного права. Одновременно принято решение о назначении апостольским администратором епископа Казимира Великосельца.

Отставка после 30 лет епископского служения

Тадеуш Кандрусевич родился в деревне Одельск (Гродненская область) в семье этнических поляков. Хотел стать учителем физики и математики, но ушел из Гродненского пединститута из-за того, что посещал церковь. В 1970 году окончил с отличием энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. В 1981 году — с отличием Каунасскую духовную семинарию. 1 мая 1981 года был рукоположен во священники.

Возглавил Минско-Могилевскую епархию РКЦ в Беларуси в 2007 году, сменив на посту предстоятеля белорусского костела кардинала Казимира Свентека.

Белорусское гражданство митрополит получил после 2015 года, также было соответствующее государственное решение по поводу его натурализации в Беларуси. Как правило, в указе о получении белорусского гражданства, который кладут на подпись главе государства, находится несколько десятков фамилий. Под митрополита Кондрусевича несколько лет назад сделали отдельный указ.

В марте нынешнего года глава католической церкви перенес операцию на позвоночнике. Осенью Кондрусевич отметил 30-летие своего епископского служения. О том, что подал прошение об отставке, он рассказал в декабре.

Тогда митрополит заявил: "Я стараюсь работать дальше. Работать, сколько позволят силы и возможности, обстоятельства. Но право есть право". И добавил, что ему не страшно, к тому же перемены нужны любой церкви.

Осень для митрополита выдалась непростой: он несколько месяцев не мог вернуться в Беларусь, это удалось только после вмешательства в ситуацию Папы Римского.

Что известно о Казимире Великосельце

Родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района Брестской области.

В 1981 году принят в Рижскую семинарию. Во время учебы принес свои первые монашеские обеты в ордене доминиканцев.

После окончания Рижской семинарии (1984 год) рукоположен в сан священника и направлен в свой первый приход Пресвятой Троицы в Ишколди.

24 июня 1999 года в Пинском кафедральном соборе возведен в сан епископа. Епископское посвящение возглавлял кардинал Казимир Свёнтек.