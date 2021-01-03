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Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле

03.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина живёт вместе с сыном на ферме и ухаживает за оленями. Владелец занимается этим более 13 лет и получил прозвище «Мистер Рождество». 

Как сообщает Daily Mail, сейчас 46-летний житель британского города Суонси Роб Морган владеет самым большим стадом оленей в своей стране. Однако около 13 лет назад у мужчины не было ни одного животного, вместо этого он выращивал ёлки. 

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
Фото: Triangle News 

В какой-то момент Роб понял, что без зверей ему скучно, поэтому он купил двух оленей. Морган назвал их Пудинг и Лайтинг (Lighting – дословно «Освещение», прим. ред.). С этого момента британец начал разводить оленей. 

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
Фото: Triangle News 

Во время первой беременности животного Роб так волновался, что даже спал вместе с оленями, чтобы не пропустить момент и оказать помощь. А ещё было необходимо приглядывать за оленятами, чтобы родители случайно не навредили им. 

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
Фото: Triangle News 

И хотя сейчас Робу надо заботиться о 10-летнем сыне, а оленей у мужчины больше, чем у любого другого фермера Великобритании (35 особей), во время брачного сезона парнокопытных Морган по-прежнему отправляется спать в стойло, когда оленихи беременеют. Кроме того, мужчина даже заказывает мох прямо из Скандинавии, чтобы побаловать своих питомцев. 

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
Фото: Triangle News 

Поскольку Роб выращивает ёлки, разводит оленей, а также построил грот Санты и зимнюю страну чудес на своей ферме, мужчину прозвали «Мистер Рождество». Морган приглашает детей к себе в гости, чтобы рассказывать об оленях. Ребята получают не только знания, но и возможность погладить этих животных. 

Фермер в пятом поколении так любит оленей, что даже спит вместе с ними в стойле
Фото: Triangle News 

Кстати, ранее мы рассказывали о семье, в которой живёт медведь. Теперь косолапый и модель, и актёр, и циркач – подробнее здесь

Люди в материале: Роб Морган, Rob Morgan

 
 
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Мужчина живёт вместе с сыном на ферме и ухаживает за оленями. Владелец занимается этим более 13 лет и получил прозвище «Мистер Рождество».  Как сообщает Daily Mail,...
 
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