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МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на дорогах страны произошло 171 происшествие.
Так, утром 3 января в Вороновском районе 21-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA. В момент, когда водитель Opel вышел из машины и стоял рядом с местом происшествия, в него въехал водитель Audi, который в свою очередь пытался объехать место ДТП. В итоге пострадавшего доставили в больницу с переломом правой голени и ушибом локтя. По факту ДТП проводится проверка.
2 января лобовое столкновение в Свислочском районе привело к более трагичным последствиям. Здесь водитель не справился с заносом на дороге, потерял управление, выехал на встречку и попал под колеса другого автомобиля. В результате оба водителя и два пассажира были доставлены в больницу. Еще два пассажира скончались на месте аварии.
В Минске этой ночью на проспекте Жукова под колеса LADA попал мужчина 1975 года рождения.
Евгений Домалевский, командир 1-го взвода ДПС ОГАИ Московского РОВД Минска:
В Барановичах инспекторам ГАИ и вовсе пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться. Позже при медицинском освидетельствовании выяснилось – 39-летний водитель был изрядно пьян. В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей.
ГАИ еще раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности: водителям рекомендуется при приближении к пешеходному переходу заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. Если на дороге вы заметили пьяного человека, незамедлительно сообщайте об этом в Госавтоинспекцию.
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Новости Беларуси. Пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на дорогах страны произошло 171...
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