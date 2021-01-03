ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

03.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на дорогах страны произошло 171 происшествие.

При этом в состоянии алкогольного опьянения задержаны более 100 человек.

«Дети погибли на месте происшествия». Подробности смертельного ДТП в Докшицком районе

Так, утром 3 января в Вороновском районе 21-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA. В момент, когда водитель Opel вышел из машины и стоял рядом с местом происшествия, в него въехал водитель Audi, который в свою очередь пытался объехать место ДТП. В итоге пострадавшего доставили в больницу с переломом правой голени и ушибом локтя. По факту ДТП проводится проверка.

МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

2 января лобовое столкновение в Свислочском районе привело к более трагичным последствиям. Здесь водитель не справился с заносом на дороге, потерял управление, выехал на встречку и попал под колеса другого автомобиля. В результате оба водителя и два пассажира были доставлены в больницу. Еще два пассажира скончались на месте аварии.

Под Свислочью 26-летняя девушка не справилась с управлением и выехала на встречку. Погибли два человека

В Минске этой ночью на проспекте Жукова под колеса LADA попал мужчина 1975 года рождения.

МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

Евгений Домалевский, командир 1-го взвода ДПС ОГАИ Московского РОВД Минска:
Вблизи перекрестка проспекта Жукова с улицей Пономаренко совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, находящегося с признаками алкогольного опьянения и пересекавшего проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В ходе дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Как позже стало известно, пешеход скончался. По данному происшествию проводится проверка.

МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

В Барановичах инспекторам ГАИ и вовсе пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться. Позже при медицинском освидетельствовании выяснилось – 39-летний водитель был изрядно пьян. В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей.

В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford

МВД: пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года

Всего за первые сутки 2021-го на дорогах страны произошло более 170 ДТП. Более 100 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде.

ГАИ еще раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности: водителям рекомендуется при приближении к пешеходному переходу заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. Если на дороге вы заметили пьяного человека, незамедлительно сообщайте об этом в Госавтоинспекцию.

Люди в материале: Евгений Домалевский

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять человек погибли в ДТП за первые сутки нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на дорогах страны произошло 171...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, какой портрет прислал Лосик после двух недель голодовки в тюрьме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика